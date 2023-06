Capcom s'attarde davantage sur Kunitsu-Gami

Annonce tombée comme un cheveu sur la soupe durant le Xbox Game Showcase, car il faut dire qu'on n'a plus trop l'habitude des reveals sans leak préalable,est revenu se montrer durant le Capcom Showcase.Une nouvelle licence donc, qui mêlera action et stratégie dans une expérience purement solo où le héros devra se déchaîner sur des hordes de « Damnés » tout en protégeant la Prêtresse, la seule capable d'accomplir les rites de purification. Notons que dans notre tâche, nous serons apparemment épaulés par des villageois mais il faudra attendre comment fonctionne exactement ce système, le titre n'ayant pas encore de date de sortie, juste l'assurance d'un lancement sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et dans le Game Pass.