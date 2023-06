Avatar : Frontiers of Pandora a son trailer, sa présentation et sa date de sortie

On ne va pas évoquerpour plutôt dire que l'Ubisoft Forward a véritablement débuté avec la grosse présentation du jeu, adaptation la plus ambitieuse à ce jour (pas dur) et prend des airs de Far Cry de l'espace avec des bonhommes bleus, se situant comme leaké peu de temps après le premier film sur des terres encore jamais montrées.Sortie prévue le 7 décembre 2023, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.