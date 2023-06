Microsoft annonce le nouveau Flight Simulator

Si le phénomène reste discret sur consoles, sa sortie sur PC fut synonyme d'un beau boost d'abonnées Game Pass et rien d'étonnant à ce que Microsoft ne perde pas de temps en annonçant le « nouveau », toujours aussi beau et justifiant son statut de nouvel épisode par le fait qu'au-delà du pilotage, ce nouveau chapitre mettra l'accent sur les différents emplois de l'aviation (lutte contre les incendies, sauvetage, aviation agricole, transports, parachutisme…).Sortie prévue pour 2024, évidemment sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass.