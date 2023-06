The Talos Principle 2 : premier trailer de gameplay

Aperçu lors du PlayStation Showcase,est rapidement revenu pour le Summer Game Fest, précisément durant le Devolver Direct, avec une première bande-annonce de gameplay dévoilant à la fois quelques-unes des nouvelles possibilités ainsi que des nouveaux décors bien plus riches et variés.Toujours pas de précisions quant à la date (« fin d'année », sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series) mais déjà un regard impatient vu la qualité du premier, classé parmi les meilleurs puzzle-game 3D en plus de bénéficier d'excellents thèmes narratifs.