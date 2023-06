Le Malzeno Primordial viendra achever la carrière de Monster Hunter Rise : Sunbreak

L'ultime Live surn'a pas réservé de surprises pour les fans qui voyaient le truc arriver gros comme un camion : c'est bien le Malzeno (forme Primordial) qui incarnera la toute dernière créature de cet épisode, attendue dans une mise à jour gratuite prévue demain sur PC et Switch.Comme de coutume, la bestiole réservera ce qu'il faut de matériaux pour crafter de nouvelles armes et armures, et Capcom prévient que des quêtes events continueront d'occuper la communauté jusqu'au 27 juillet. Les joueurs PlayStation, Xbox et Windows Store rattraperont eux leur retard d'un bloc le 24 août avec le lancement conjoint des MAJ 14, 15 et 16.