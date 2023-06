Crime Boss n'a pas oublié les consoles

Actuellement dans le top 3 des pires jeux de l'année 2023 avecet, le navranta encore un mot à dire et même plusieurs avec déjà la sortie des versions PlayStation 5 et Xbox Series pour le 15 juin, uniquement en numérique, tandis qu'une version boîte tentera sa chance en magasin dès le 5 septembre, incluant un pack d'armes.Et nous aurons donc également un suivi avec pour l'été une première extension et le dit pack d'armes, puis un deuxième du genre en fin d'année, avant d'amorcer début 2024 avec une extension et un pack de nouvelles missions, tandis que la feuille de route s'achèvera au printemps 2024 avec exactement la même chose (extension + pack de missions). A noter que chaque arrivée d'un nouveau contenu se verra accompagner d'une MAJ gratuite (pas plus de précisions).