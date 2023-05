Milestone nous annonce Hot Wheels Unleashed 2

Avec 2 millions de ventes pour le premier épisode, un coup d'essai qui est devenu l'un des plus gros succès de l'histoire de Milestone, il n'est pas étonnant de voir l'éditeur nous annoncerAlors pourquoi une suite plutôt que de poursuivre la carrière du précédent ? Tout simplement pour apporter une évolution drastique dans les possibilités car au-delà de décors neufs et de nouveaux modules pour l'éditeur de pistes, on nous annonce un gros mode carrière scénarisé et l'arrivée des motos et des quads pour porter à 130 le nombre de bolides au lancement.Et pas question de jeter le passé à la poubelle : la totalité du contenu de la communauté créé dans le premier jeu sera compatible avec le 2, et ce dès le lancement prévu le 19 octobre sur tous les supports.