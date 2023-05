The Talos Principle 2 viendra nous retourner le cerveau quelque part en fin d'année

Incroyable surprise de la part de Croteam il y a bientôt 10 ans, encore plus quand on parle de mecs qui ont fait, le puzzle-game philosophiqueaura droit à une suite encore plus jolie, encore plus complète et encore plus variée coté décors, nous faisant toujours incarner un androïde devant résoudre une masse d'énigmes sous fond de questionnement existentiel dans ce qui semble être une préquelle… ou pas.Sortie prévue pour la fin d'année, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.