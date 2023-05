The Expanse : une date pour le coup d'envoi

Annoncé il y a quelques temps, le partenariat entre deux spécialistes des jeux narratifs (Telltale Games et Deck Nine) prendra forme le 27 juillet avec le lancement du premier épisode de, adaptation de l'univers de la série TV sur Amazon Prime, elle-même tirée de neuf bouquins, plus précisément sous forme d'une préquelle qui remettra en avant Carmina Drummer toujours incarnée et doublée par Cara Gee.A compter de cette date, un nouvel épisode débarquera toutes les deux semaines (5 au total), et les plus intéressés peuvent de suite passer par la précommande, avec dans le cas de l'édition Deluxe un chapitre spécial exclusif.