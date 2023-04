Nouveau trailer pour Front Mission 2 Remake

Forever Entertainment vient nous rappeler avec la vidéo suivante queouvrira les hostilités sur Switch à compter du 12 juin prochain, à un tarif qui peut toujours être jugé assez élevé (34,99€, uniquement en dématérialisé) même si l'on n'oubliera pas de parler d'une traduction FR et ce qu'il faut pour le qualifier de refonte : refonte graphique et sonore, caméra libre, temps de chargement améliorés…Les fans intéressés croisent toujours les doigts pour une expérience qui contrairement au premier sera cette fois louable sans avoir besoin d'être patchée durant des mois, et n'oublions pas que Forever prépare également sur Switch un remake de