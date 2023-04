En attente de son troisième épisode, Little Nightmares fête ses 12 millions de ventes

Six ans queest venu se placer dans le paysage vidéoludique avec un succès au-delà de l'estime : Bandai Namco en annonce 12 millions de ventes en 3 épisodes (dont un beaucoup plus confidentiel sur mobile).Une très belle performance pour les suédois de Tarsier, surtout vu les coûts de développement on imagine assez faible, à se demander comment l'éditeur a pu laisser s'échapper le studio, désormais entre les mains d'Embracer pour travailler sur on ne sait encore quoi.semble pourtant en chantier vu les sous-entendus du communiqué, mais du coup avec un tout autre développeur.