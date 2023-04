Redfall : présentation Jacob + gameplay coop

Après Layla, c'est au tour de Jacob d'avoir sa présentation dans le cadre de cette suite de vidéos autour du futur, et on vous laisse découvrir les arguments de cet ancien militaire, tombé au combat et ne devant sa survie qu'à une sorte d'entité lui ayant octroyé un « œil spectral ». En gros un perso axé infiltration qui pourra notamment invoquer corbeau de repérage.La deuxième vidéo, toujours signée IGN, montrera elle un exemple de boss à 4 en coopération, et on se doit malheureusement de dire que cet extrait a bien fait parler de lui ce week-end devant la mauvaise idée du gros sac à PV et une certaine mollesse, bien que ce dernier point peut éventuellement être imputé à ceux qui tenaient la manette. Nous verrons bien ce que donnera le résultat final le 2 mai prochain.