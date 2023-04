Pour le 1er avril, SEGA nous offre un visual-novel Sonic, et c'est totalement gratuit

Les poissons d'avril sont l'objet de blagues (lourdes ou pas) mais également de bons petits délires de la part de développeurs attentionnés, et c'est dans cette seconde optique que SEGA a publié sur Steam, gratuitement,, un court visual-novel fait par une équipe de fans et spécialement approuvé par l'éditeur.On vous laisse avec le trailer et quelques visuels :