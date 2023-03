Infinity Strash Dragon Quest Dai aura droit à une sortie mondiale pour les fêtes

Square Enix nous annonce que sonaura droit à une sortie mondiale, et ce pour les fêtes de fin d'année sans plus de précisions (PC, PS5, PS4, Switch).Une attente plus longue que prévue pour cet action-RPG dont l'éditeur souhaitait une diffusion conjointe avec le remake de l'anime (qui s'est achevé en octobre dernier), en rappelant que la remise en avant de l'œuvre se fait également dans l'univers du manga avec une republication version « gros volume ». Le Tome 5 est d'ailleurs sorti chez nous il y a 2 jours.