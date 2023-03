Tchia disponible + trailer de lancement

Après de nombreuses vidéos pour décrire son concept de bout en bout, le petit et mignonest dès aujourd'hui disponible sur PC et supports PlayStation, avec le trailer de lancement qui va avec, et n'oubliez pas qu'il est offert aux abonnés PS Plus au moins de rang Extra.Une aventure pleine de puzzles, de petits combats et d'exploration, qui aura pour originalité une mécanique de transfert d'âmes vers des animaux et des objets, ainsi qu'une map sans indicateur de position pour vous apprendre à mieux analyser la topographie des lieux.