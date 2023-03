Sonic Frontiers : détails du premier DLC Sonic Frontiers : détails du premier DLC

Comme annoncé hier, c'est demain que sortira le premier DLC gratuit de Sonic Frontiers et SEGA vient apporter quelques visuels et précisions sur ce nouveau morceau de contenu, sur trois que proposera le suivi (dont une vraie extension à la fin) :



- Nouveaux modes défis : après avoir terminé le mode Histoire, deux modes seront accessibles via l'écran-titre. L'un sera du Time-Attack avec plusieurs stages à terminer à la suite le plus rapidement possible, l'autre du Battle Rush avec un surplus d'ennemis en simultané.

- Mode Photo qu'il est inutile de décrire.

- Jukebox pour changer les morceaux à loisir avec néanmoins le besoin de débloquer 40 musiques en fouinant les « souvenirs » éparpillés dans les différentes zones (13 seront directement accessibles).