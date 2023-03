Ghostwire : Tokyo arrive enfin dans le Game Pass + extension gratuite pour tous

Petite remise en avant pouravec tout d'abord l'annonce attendue de la version Xbox Series qui débarquera le 12 avril, et directement dans le Game Pass.Et c'est le même jour que Tango Gameworks mettra en ligne et pour tout le monde (même PC/PS5) une mise à jour gratuite ajoutant :- Un nouveau mode bonus façon rogue-like : 30 niveaux à traverser (sur 130 créés à la main) et le besoin d'arriver à la fin. L'échec vous ramènera au point de départ mais avec des améliorations.- De nouveaux lieux pour la campagne principale.- De nouvelles cinématiques à débloquer.- Des compétences supplémentaires, ainsi que des talismans.- Des ennemis inédits.- Des ajouts pour le mode photo.Gratuit encore une fois.