Une date pour Sherlock Holmes : The Awakened

Les malheureux développeurs de Frogwares (studio ukrainien donc on vous laisse imaginer la situation) semblent enfin tenir la bonne pour: après avoir réclamé quelques semaines de travaux supplémentaires à cause des nombreuses coupures de courant, ce remake complet de l'épisode très Lovecraftien de 2006 arrivera le 11 avril sur tous les supports.Trois éditions seront au programme, avec la standard à prix réduit (39,99€), la Deluxe à 49,99€ qui ajoutera quelques tenus et un pack de quêtes annexes, et enfin la Premium Edition (54,99€, uniquement sur PC) avec la même chose, accompagnée d'un artbook et de l'OST, tous deux en format numérique.