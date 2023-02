Diablo IV : les dates de la bêta ouverte

C'est l'heure de la bêta de, ou plutôt ce sera bientôt le cas : Blizzard annonce l'ouverture des hostilités le week-end du 17 au 19 mars pour ceux qui ont précommandé le jeu quel que soit le support, et celui du 24 au 26 mars pour le reste du peuple.Et il y aura de quoi s'occuper avec un accès complet au prologue et à la zone « Fractured Peaks » du premier acte, incluant toutes les quêtes principales et annexes, et la possibilité de faire progresser son ou ses persos jusqu'au level 25.Le jeu « complet » arrivera lui le 6 juin prochain sur PC et supports PlayStation et Xbox (cross-gen).