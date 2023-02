Shadow Warrior 3 retente sa chance en Definitive Edition, avec version PS5 & Xbox Series

Devolver avait teasé une annonce sur la franchiseet vu que l'heure n'est pas encore à un quatrième épisode, accueillez donc l'officialisation desur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais aussi pour la première fois sur PlayStation 5 et Xbox Series.Au programme :- Choix entre 60FPS ou 4K/30FPS sur les nouvelles consoles- Mode Survie (arène en gros)- 3 nouveaux skins- Possibilité de rejouer les chapitres terminés- Mode New Game +- Nouvelle difficulté Hardcore- Mode « Héros », avec un nombre limité de vies (mais possibilité d'en regagner)Tout cela sort le 16 février et, bonne nouvelle, c'est totalement gratos si vous avez déjà le jeu de base.