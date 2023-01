Wild Hearts affiche en vidéo son Golden Tempest

De gros jeux arriveront dans les prochaines semaines et même si ce n'est pas le plus attendu du lot,compte bien apposer sa patte pour diversifier un peu plus le catalogue EA via le label Originals.Signé par Omega Force, donc l'équipe derrière, cette nouvelle licence reprendra les codes classiques de la chasse en attendant le nouvel épisode du patron, avec ses features propres à lui dont la possibilité de poser des tourelles de combat grâce à « une ancienne technologie perdue », mais toujours de grosses bébêtes, ici le Golden Tempest.Sortie prévue le 17 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.