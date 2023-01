Witchfire : DLSS 3 confirmé + nouveau trailer

Encore un trailer sponsorisé par Nvidia et son DLSS 3, ici pour le fameuxqui se fait tout de même attendre depuis plus de 5 ans, ce FPS signé pas des anciens de People Can Fly ayant modifié son approche en cours de route pour passer de l'enchaînement d'arènes à lapour des zones plus ouvertes, avec toujours une expérience rogue-lite promise comme accessible aux plus grands nombres, même par les réfractaires du genre.On en saura vite davantage vu que l'Early Access débutera normalement dans quelques semaines, uniquement sur PC, rien n'ayant encore été annoncé sur consoles (mais on se doute que ça viendra).