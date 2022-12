45mn de gameplay pour Project : The Perceiver

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les développeurs chinois de 17ZHE Studio sont plutôt généreux pour mettre en avant le récemment annoncé: après un trailer de 6 minutes plutôt ce mois-ci pour débuter la communication, voici maintenant une présentation de plus de 45 minutes pour avoir une plus franchise idée de ce jeu d'action en monde ouvert.De sérieuses allures depar moment mais aussi des petites mécaniques propres, notamment le fait de pouvoir équiper des masques qui nous octroieront les capacités d'anciens guerriers, modifiant donc le style de combat.Pas de date et coté supports, ce sera « au moins » sur les deux générations de PlayStation.