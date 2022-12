Mobile : Square Enix préfère en rester là avec Bravely Default : Brillant Lights

Satisfait du succès desur PC/Switch (plus d'un million de ventes), Square Enix doit se résoudre au fait que la saga ne brillera jamais autant sur mobile, et annonce de fait la mise à mort dele 28 février 2023, environ un an après sa mise en service.D'ici-là, s'il n'est plus possible d'acheter de la monnaie in-game, les joueurs restants auront tout de même l'honneur de gratter de nombreuses heures supplémentaires avec de nouveaux events, raids mais aussi l'ultime chapitre scénarisé.A noter enfin que l'éditeur compte nous faire une « DQX » en sortant ultérieurement une version offline (pas plus de précisions), pendant que se prépare en coulisses unet peut-être même un remaster du premier vu les sous-entendus du producteur.