Bandai Namco diffuse la première bande-annonce pour la version Switch de, portage d'un titre pas bien récent mais très apprécié par la communauté de fans, donc à redécouvrir le 22 février 2023 sur la plus ou moins hybride de Nintendo.Le communiqué signale en outre que toutes les éditions de lancement (et de manière permanente en numérique) contiendront le DLC « Bonus Item Set » offrant quelques items de boosts et deux créatures bonus : Omegamon et Imperialdramon PM.