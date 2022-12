Street Fighter 6 : trailer et date de sortie (UP : et un collector à environ 250$)

L'annonce a été éventée jeudi matin et c'est donc sans surprise que nous apprenons de manière officielle quedébarquera dans les bacs le 2 juin 2023, avec déjà la carotte de couleurs supplémentaires à débloquer pour plusieurs personnages en cas de précommande.Le nouveau trailer nous donne un aperçu du gros mode World Tour, mais également la confirmation au casting de Dee Jay, JP, Marisa et Manon.UP :- Le collector exclu GameSpot (Micromania chez nous ?) à 249,99$ hors taxes, avec deux statuettes et le Pass Ultimate offrant, en plus des 4 persos, quelques costumes, 2 stages et de la thune in-game.