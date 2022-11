Un nouvel aperçu de Fire Emblem Engage [UP]

Et une bande-annonce de plus pour, uniquement en japonais pour le moment mais c'est assez pour visualiser l'argument majeur de cet épisode Anniversary qui n'avoue plus son thème : pouvoir invoquer les héros des anciens épisodes comme Marth et Celica, à la fois pour de l'aide temporaire, mais également sur la longueur récupérer en bonus leurs armes et compétences.Lancement prévu mondialement le 20 janvier 2023, sur Switch évidemment.UP :- La même chose, avec la vidéo FR.