Lost Soul Aside : trailer et période de lancement

Après avoir annoncé en être l'éditeur mondialement, Sony dévoile un nouveau trailer du jeu d'action chinoisavec même une période de sortie : début 2024 sur tous les territoires, sur PlayStation 5 et PlayStation 4 (on verra bien pour cette dernière).Un objectif de lancement déjà beaucoup plus réaliste que « 2020 ». Car oui, le créateur du jeu pensait vraiment pouvoir le sortir il y a deux ans, bien que l'on imagine dans un tout autre état coté contenu.