Dans Atomic Heart, on ne loot pas : on aspire

Une fois de plus,passe par IGN pour faire sa promotion avec ici une nouvelle vidéo parlant combats, avec un aperçu du bestiaire et de nos compétences aussi variées que le matos, avec en bonus notre espèce de « gant-aspirateur » magique qui donne une nouvelle dimension au loot (c'est super pratique en plus).Vu l'attente, on continue de croiser les doigts pour une excellente surprise, à vérifier le 21 février 2023 sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, sans oublier le coup du Game Pass dès la sortie.