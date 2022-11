The Callisto Protocol : trailer de lancement (déjà)

Histoire de bien indiquer que le jeu ne subira pas d'un malheureux report de dernière minute, Striking Distance Studios rassure en balançant avec deux semaines d'avance le trailer de lancement de, le survival-horror très « Dead Space » et pourtant sans réel plagiat vu qu'il s'agit du même réalisateur.On découvrira ce projet le 2 décembre prochain sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, avec la promesse d'un an de suivi, dont du payant.