The Callisto Protocol passe GOLD

Quoi qu'il arrive,pourra être posé sous le sapin de noël : l'équipe en charge de cette suite spirituelle de la franchise(du même réalisateur n'oublions pas) vient d'annoncer le passage en GOLD, laissant plus d'un mois de répit avant le lancement (le 2 décembre) même si l'on sait tous que ce laps de temps servira surtout à plancher sur un éventuel et probable patch Day One.Dans tous les cas, le chantier ne sera pas bouclé vu que l'on s'attend à un an de DLC de par le Season Pass à environ 20 balles (inclus dans l'édition Digitale Deluxe).