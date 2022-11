Halo Infinite lance son intersaison (avec coop)

On n'allait pas terminer la journée sans signaler que l'Inter-Saison de(ou Winter Update pour reprendre le terme officiel) a débuté il y a quelques heures, avec un début des hostilités accompagné par cette bande-annonce plutôt efficace pour tenter de faire revenir les joueurs vers la campagne grâce au mode coopération, sans oublier les autres friandises dont l'ouverture du mode Forge.- Deux nouvelles cartes inédites, dont une proposant des téléporteurs.- Un nouveau mode de jeu modifiant le concept de Capture du Drapeau : une équipe devant capturer le drapeau adverse dispose de camouflage illimité, tandis que l'autre est équipé de capteurs pour contrer cela.- Un Battle Pass de 30 niveaux, cette fois totalement gratuit.- Deux events (un en décembre, l'autre en janvier).- Le mode coopération à 4 en ligne pour la campagne.- La fonction « rejouer la mission » en campagne.- 24 nouveaux succès pour le coop (420G).- La sortie du mode Forge (encore en bêta), qui offre une masse de nouveautés pour laisser les joueurs modifier et créer tout ce qu'ils souhaitent (jusqu'à modifier la physique et les armes), avec 6 biomes pour commencer, la possibilité de placer des bots, et des maps pouvant inclure jusqu'à 7000 éléments (1600 pour Halo 5).Enfin, rappelons que la Saison 3 attendue pour mars 2023 verra pour ce que l'on sait actuellement l'arrivée de nouveau contenu (2 nouvelles cartes dont 1 pour le Big Team Battle), au moins une arme inédite, la 1.0 du mode Forge et le Ray Tracing (au moins sur PC).