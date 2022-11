Final Fantasy XVI : Sony confirme en douce le statut d'exclusivité temporaire (et la durée)

Dans le cadre d'une nouvelle vidéo promotionnelle que vous pouvez retrouver ci-dessous, on apprend en regardant bien que l'exclusivité PlayStation 5 den'est que temporaire (quelle surprise) et surtout qu'elle ne durera que 6 mois.Les plus analystes se diront que si une arrivée PC pour disons début 2024 est convenue d'avance, le simple fait de ne pas avoir de mention « Console Exclusive » pourrait éventuellement mener à une version Xbox, sans qu'il y ait besoin d'être trop impatient : on rappelle queest toujours aux abonnés absents sur ce support.Quoi qu'il en soit, sur PS5, ce sera pour l'été 2023, avec juste avant une démo jouable.