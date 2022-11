Pokemon Ecarlate et Violet : le trailer Overview

Proche de nous également,accueille son trailer Overview (uniquement en japonais pour le moment) afin de faire un dernier point sur ce qu'apportera cette nouvelle génération : région neuve en monde ouvert, système de monture plus poussé, nouvelles bestioles, système de Téracristal et nouvelles options multi.Sortie prévue le 18 novembre, avec un succès signé d'avance même si l'objectif naturel de Game Freak sera de battre le très bon score de: environ 25 millions de ventes (deuxième plus gros succès de la franchise).