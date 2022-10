Écarlate & Violet.

▸ Nouvelle vidéo de gameplay exclusive pour Pokémon Écarlate et Violet,

Six minutes de ballade sur la map et tour des mécaniques du jeu.

lien direct de la vidéo

Pour cette première véritable tentative de monde ouvert, Pokémon Écarlate/Violet est bien parti pour proposer une agréable liberté aussi bien dans la structure de son aventure que dans son exploration. Cette sensation passe d’abord par l’agilité des montures qui permettent de se rendre n’importe où avec une grande facilité. Ensuite, ce renouveau de la formule Pokémon se traduit également par le choix laissé aux joueurs de faire les différentes activités proposées dans l’ordre qu’ils souhaitent. En plus de ces nouveautés, cet épisode reprend des acquis de Légendes Pokémon : Arceus, comme la façon d'envoyer les Pokémon au combat, pour une expérience qui gagne en fluidité. À l’inverse, certaines mécaniques de cet opus ne font pas leur retour, comme la capture de Pokémon à la volée, tandis que certains défauts persistent, à l’image de la partie technique qui risque de diviser une fois de plus. En attendant le verdict final, on vous rappelle que Pokémon Écarlate/Violet est prévu pour le 18 novembre prochain sur Nintendo Switch.

le précédent article qui regroupe des informations :
- 103 nouveaux Pokémon
- 297 Pokémon de retour
- 400 Pokémon au total