▸ Sortie de la Switch: Début 11/22

+ Je re-partage deux/trois informations leaké sur le jeu, à prendre avec des pincettes (SPOILER):



- Les évolutions finales des Pokémon de départs, seraient Plante/Ténèbre, Eau/Combat, Feu/Spectre.

- Il y aurait de nouvelles évolutions cross-gens (formes anciennes et futures paradoxales).

- Une évolution pour insolourdo et Girafarig (confirmé pour Girafiarig) par exemple (et d'autres anciens, jugés parfois inutile ou faible dans leurs formes actuelles).

- Il y aurait de nouveaux combos de types.

- Les Pokémon sauvages pourraient tendre une embuscade au joueur et l'attaquer par surprise par derrière pour forcer une bataille (certains pokémon plus agressifs que d'autres).

- Vous ne pouvez pas accéder à n'importe quel gymnase dès le début, car certains peuvent nécessiter certaines compétences d'équitation Koraidon / Miraidon pour y accéder, mais il y aurait la possibilité d'aller où l'on souhaite de manière général et de commencer par une arène plus évolué en niveaux que nous le serions.

- Il n'y aurait aucun réel bloc artificiel dans le jeu. Aucun entraîneur ne bloquera votre chemin par exemple. (certaines sources disent qu'il est possible de se rendre à la ligue sans badges, mais qu'il y a une série de tests à la ligue en rapport avec le nombres de badges).

- Entre 21 et 40 nouvelles talents.

- 46 et 65 nouvelles capacités.

- 105 nouveaux pokémon, 3 autres en dehors du pokédex (distribution?).

- 4 Légendaires ne faisant pas partie de l'histoire.

- Starters Gen 6 disponible avec Poké-Home transfert.

- Il n'y aurait "pas beaucoup, mais un nombres tout de même "conséquent" de Pokémon qui serait dans le jeu mais qui ne ferait pas partie du Pokédex (transfert HOME uniquement). Probablement un montant similaire à E&B.

- Il y a encore de nombreuses informations qui sortent sur le jeu, que je développerais dans un autre article d'ici la sortie.

> La sortie des jeux est prévu pour le 18 Novembre 2022 — Une vidéo test sur Switch OLED sortira sur ma chaine perso COlDY et le reste de la découverte sur dock sera publié sur la chaine P!NGUi GAM!NG.

ps: Je rappel également que j'ai déjà fait le unboxing de la switch oled collector de

« Splatoon 3 », sur ma chaine perso: Lien

: édition Collector Pokémon Écarlate & Violet.