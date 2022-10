Le remaster de Project Zero 4 s'ajoute au calendrier de début 2023

Après la confirmation en septembre dernier durant la période TGS, le remaster dese dote d'une croix sur le calendrier et ce sera pour le 9 mars 2023 sur PC, PlayStation, Xbox (cross-gen) et Switch, pour la première fois chez nous et avec sa traduction FR, mais malheureusement sans version boîte.Le nouveau trailer ci-dessous en profitera pour vous faire un point niveau skins à gratter, entre précommande, édition Deluxe et bonus de save.