Akiba's Trip : Undead & Undressed Director's Cut arrive sur PC, PS4 et Switch

Disponible depuis tellement de temps que même la PlayStation 3 était concernée à l'époque,va prochainement revenir dans une édition « Director's Cut » sur PC et PlayStation 4 (deux supports qui avaient déjà accueilli l'original), mais également sur Switch, et ce pour le 20 avril 2023 au Japon. Notez que ceux qui possèdent le titre d'origine (donc PC/PS4 encore une fois) pourront opter pour une upgrade payante.Alors quoi de neuf pour ce fameux jeu d'action qui réclame d'enlever les vêtements de ses opposants pour les cramer au soleil (plus ou moins des vampires) ? Eh bien tous les DLC inclus, quelques skins de plus et surtout une extension inédite mettant en scène l'héroïne Kati Raikkonen pour débloquer, on nous cite, « la vraie fin de l'histoire ».