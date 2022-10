Meta s'offre Camouflaj (Iron Man VR) et intègrera le xCloud dans son Quest

Meta ne compte pas se faire voler la vedette par le futur PlayStation VR 2 et profite du fait que Sony compte un peu trop se reposer sur les tiers pour entretenir son casque (comme le premier) pour facilement lui couper l'herbe sous le pied… en rachetant de grands spécialistes.De fait, la firme vient de s'offrir Camouflaj dont lesortira sur Quest 2 le 3 novembre prochain, mais également Twisted Pixel Games et Armature, développeur bien en vue depuis le succès inattendu de. On a également eu droit à une date pour(10 novembre sur Rift & Quest), la même pour(1er décembre sur Quest 2) et un nouvel aperçu de l'ambitieux(fin 2023).Pour vous faire comprendre à quel point la VR s'installe tranquillement sur le marché :- Un tiers des quelques 400 applications du Quest Store ont généré un ou plusieurs millions de revenus, et 33 ont dépassé les 10 millions de revenus, dontet la surprise(50 millions).- En 24h,a généré 1 million de dollars, pendant queen engrangeait 2 millions.- Le record est détenu par: 1 million de recettes en moins d'une heure.Surprise enfin : le xCloud va être intégré au Quest 2, si vous souhaitez jouer au jeu du Game Pass sur un faux écran géant via le casque, sans avoir besoin de squatter la télé.