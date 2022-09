Grounded : trailer de lancement de la 1.0

Développé par la plus petite team d'Obsidian et sortant d'une longue période d'Early Access qui a permis de grandement améliorer le contenu,vient d'être lancé dans sa version 1.0 apportant la campagne solo/coop (surtout coop hein), de nouveaux boss et diverses améliorations, tous détaillées dans le trailer de sortie ci-dessous.La 1.0 ne signifiera pas le coup final tant le studio a encore de la suite dans les idées avec « prochainement » de nouvelles armes, armures, zones, objets de fabrication et contrôle des phéromones, puis « à l'avenir » au moins autant de choses en plus de nouvelles interactions avec les oiseaux, d'autres insectes et une gestion de la météo.