Oxenfree 2 prend du retard, pendant que Netflix s'offre un cinquième studio

Les ambitions de Netflix pour s'implémenter doucement sur le marché du JV continue de prendre en forme avec la création d'un studio à Helsinki, dirigé par Marko Lastikka (ancien de Zynga et Electronic Arts). Il s'agit du premier studio fondé à partir de rien, là où Netflix en avait directement racheté 4 autres jusqu'à présent, dont Night School Studio, actuellement surqui vient tout juste d'être reporté pour 2023 (voir nouveau trailer ci-dessous). Un retard lié à la volonté de proposer dès sa sortie le titre dans un maximum de langues.Pour info, le projet de Netflix est donc de proposer une offre JV sur mobile, avec plusieurs jeux sans publicités ni micro-transactions, tous accessibles gratuitement à la simple condition d'être abonné au service Netflix sans surcoût.Actuellement, plus de 25 jeux sont disponibles et Netflix compte atteindre la cinquantaine d'ici la fin d'année grâce au renfort d'éditeurs tiers à l'instar d'autres services à abonnement. Vous pourrez par exemple y trouver l'excellent tactical