Créateur de la franchise BlazBlue, Toshimichi Mori annonce quitter Arc System Works

Les fans croisaient les doigts pour un grand retour de la franchisechez Arc System Works après la percée demais l'espoir vient de prendre un sale coup en apprenant aujourd'hui le départ de son créateur Toshimichi Mori. Aucune explication n'est donnée, mais l'homme garde espoir de pouvoir revenir un jour sur son bébé, « sous une forme ou une autre ».La licenceavait marqué la communauté en 2008 et a perduré jusqu'en 2016 avec, avant la chute, le reste de l'histoire n'étant fait que d'un cross-over un peu oublié, et un jeu gacha enterré en moins d'un an.