One Piece Odyssey : trailer et date de sortie

Bandai Namco lâche un nouveau trailer de, permettant de découvrir que par un peu de magie scénaristique, on posera à un moment de l'aventure nos pieds à Alabasta, tandis que la fin de la vidéo montrera les différentes éditions jusqu'au collector, et la confirmation d'un futur DLC au contenu encore non dévoilé.Enfin, car c'est le plus important, la date de sortie a été dévoilée et le titre loupera de peu l'année 2022 : ce sera pour le 13 janvier 2023.