Master Detective Archives : Rain Code se dévoile

Autrefois connu sous le nom de, l'attiranta précisé ses intentions, déjà en apprenant que le titre sortira au moins sur Switch (pas d'autres supports annoncés pour le moment), et ce au printemps 2023 en espérant qu'une traduction FR soit au rendez-vous.S'il y a une certaine impatience derrière ce projet, c'est parce que l'on parle du nouveau projet d'une partie des créateurs de, qui ont quitté Spike Chunsoft pour fonder Too Kyo Games… avant de décider de faire éditer leur jeu par Spike Chunsoft. Très logique sûrement.Et on retrouve certains aspects de la franchise précité avec :- Essentiellement tourné vers la narration et les enquêtes- Un peu d'exploration- Quelques mini-jeux- Un design parfaitement reconnaissable- La présence de « maître » dans leur catégoriePour ce dernier point, ici, on ne parle que de détectives et plusieurs maîtres en la matière (chacun avec leur propre compétence) venus du monde entier vont se rendre dans une ville en proie à une pluie constante, touchée par d'innombrables mystères à résoudre. Vous incarnerez Yuma (un détective amnésique), accompagné de Shinigami (un Yokai) pour vous lancer en quête de vérité, en ayant l'occasion de découvrir le « Mystery Labyrinth », un royaume mystique où vous pourrez résoudre les affaires réelles en faisant face à des gadgets et autres pièges.- Traduction FR confirmée.