Une date et un trailer pour la deuxième extension de Stranger of Paradise : FFO

La Team Ninja a beau s'atteler pour terminerdans les temps (premier trimestre 2023), elle n'en oublie pas qu'il y a un partenariat encore en cours avec Square Enix et c'est pour cela qu'elle vient nous annoncer l'arrivée de la deuxième extension depour le 26 octobre.Sous-titré « Wanderer of the Rift », ce contenu proposera un gros donjon à la structure générée aléatoirement où régnera le puissant Gilgamesh, et les joueurs repartiront avec de l'équipement neuf, de nouvelles compétences, un objet « pierre d'invocation » pour justement faire appel à des monstres, et enfin une nouvelle classe (Mage Bleu).