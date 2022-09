Evil West : 13 minutes de gameplay

Focus Entertainment compte bien faire del'un de ses bons morceaux de fin d'année et nous en délivre une vidéo de plus, cette fois purement consacrée au gameplay même si l'on trouver un peu de cinématiques au cœur de séquences bien nerveuses où notre cow-boy devra se déchaîner face aux armées de vampires et autres streums.Le lancement tombera le 22 novembre sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.