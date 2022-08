Miasma Chronicles : nouvelle bande-annonce

Certes,n'a pas été aussi percutant que souhaité mais le studio The Bearded Ladies sait qu'il était suffisamment sur la bonne voie pour poursuivre dans le tactical avec, titre officialisé il y a quelques temps et qui se dote d'une nouvelle bande-annonce pour cette GamesCom avec un premier aperçu rapide du gameplay.Prévu pour 2023 sur PC et supports New Gen (plus si New d'ailleurs), le titre proposera deux protagonistes principaux pompant « légèrement » un certain manga : deux frères ayant perdu leur mère, l'un doté d'une main mécanique, l'autre dans un robot. Les deux seront accompagné de la mercenaire Jade, et d'une grosse tête vivante (Mason) qui a le mérite d'être le Maire de la bourgade du coin.