A un peu plus de deux mois de son lancement (le 25 octobre),vient à nouveau s'illustrer du coté de IGN avec les 16 premières minutes de « gameplay », donc zappant la probable grosse cinématique d'introduction pour s'attarder sur l'essentiel, plus exactement ce que l'on appelle une « mission tuto ».Un titre qui aura la lourde tâche d'être l'héritier de la trilogie Arkham de Rocksteady (eux sont occupés sur), et qui bénéficiera en prime d'un mode coopération à 2.