Warhammer 40.000 : Darktide est reporté

C'était signé pour le 13 septembre mais finalement, et surtout afin d'optimiser sa copie quelques semaines supplémentaires, Fatshark annonce queattendra le 30 novembre 2022, et encore : on ne parle là que de la version PC, celle sur Xbox Series devant attendre encore un peu (logiquement avant la toute fin d'année).Pas de bol donc pour ceux qui voulaient découvrir au plus vite ce jeu coop du même style quedes mêmes développeurs, les gros guns en plus (entre autres choses).