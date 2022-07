Capcom dévoile les nouveautés du mode Mercenaires pour la GOLD Edition de Resident Evil Village

Parmi le gros planning de fin d'année,tentera le 28 octobre d'attirer un plus large public (et faire repasser à la caisse les intéressés) avec sa « GOLD Edition » qui inclura le retour du mode Mercenaires présenté ici en vidéo et qui permettra d'exploiter les griffes de Lady Dimitrescu, les pouvoirs de Karl Heisenberg, et de distribuer de grosses patates avec Chris Redfield.Ce mode sera inclus dans le DLC « Winter's Expansion » (pouvant être acheté à part pour ceux qui possèdent déjà le jeu de base), qui proposera également un mode TPS pour l'histoire principale, et surtout l'extension « Shadows of Rose », véritable suite.